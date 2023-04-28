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Жильё в la Vall d Albaida, Испания

Ontinyent
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в el Palomar, Испания
Вилла 3 спальни
el Palomar, Испания
3 ванных комнат
€ 945,000
Эта эксклюзивная дизайнерская вилла, идеально сочетающаяся с окрестностями, очень удачно рас…
Вилла 3 спальни в Castello de Rugat, Испания
Вилла 3 спальни
Castello de Rugat, Испания
1 ванных комнат 413 м²
€ 150,000
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
Вилла 6 спален в Ontinyent, Испания
Вилла 6 спален
Ontinyent, Испания
6 ванных комнат 330 м²
€ 490,000
Это старинная у…

Параметры недвижимости в la Vall d Albaida, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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