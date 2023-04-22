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Жильё в la Ribera Baixa, Испания

Cullera
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Sueca
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в el Perello, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Perello, Испания
2 ванных комнат 231 м²
€ 410,000
Представляем&nbsp; вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Па…
Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
1 ванных комнат 150 м²
€ 95,000
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
2 ванных комнат 252 м²
€ 230,000
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
Вилла 4 спальни в Sueca, Испания
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 750,000
Шале в шведском…

Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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