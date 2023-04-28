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Виллы в Рибера-Альта, Испания

Альсира
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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Альсира, Испания
Вилла 5 спален
Альсира, Испания
4 ванных комнат 1 667 м²
€ 695,000
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
Вилла 5 спален в Альсира, Испания
Вилла 5 спален
Альсира, Испания
3 ванных комнат 403 м²
€ 320,000
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.&nbsp; В отличном состоянии. 2 не…

Параметры недвижимости в Рибера-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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