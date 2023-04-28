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Жильё с видом на горы в Рибера-Альта, Испания

Альсира
3
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Альсира, Испания
Квартира 3 спальни
Альсира, Испания
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж
€ 68,000
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…

Параметры недвижимости в Рибера-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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