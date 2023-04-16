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Купить вилла в la Nucia, Испания

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10 объектов найдено
Вилла 7 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 7 спален
la Nucia, Испания
7 ванных комнат 305 м²
€ 495,000
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 484 м²
€ 580,000
Продаётся дом в La Nucía в районе Bello horizonte. Общая площадь 484.00 м2, участок 950 м2, …
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 280 м²
€ 425,000
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 800 м²
€ 2,400,000
Вилла 4 спальнив la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 459,000
Отдельно стоящий дом для любителей тишины и покоя.&nbsp; Огромный участок земли в окруже…
Вилла 8 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 8 спален
la Nucia, Испания
6 ванных комнат 366 м²
€ 549,000
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 265,000
Красивый таунхаус с 6 спальнями и видом на море в Ла Нусии. Дом распределен на 2 уровнях. На…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 330 м²
€ 549,000
Вилла &nbsp;в тихом, престижном &nbsp;районе города&nbsp;Ла Нусия. 10 мин на маш…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 475 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Очаровательная вилла с видом на море и горы в Ла Нусии. Дом был построен в соответствии с са…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Фантастическая вилла расположена в красивой зеленой зоне! К услугам гостей предоставляется г…
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