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Дома с видом на море в la Nucia, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в la Nucia, Испания
Дом 4 спальни
la Nucia, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 302 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
Впечатляющая вилла Villa Noruega с современным дизайном с потрясающими видами на море. Прожи…
Шале 4 спальни в la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
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