Купить квартиру с видом на море в la Nucia, Испания

Квартира 2 спальни la Nucia, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 2/3 Этаж

€ 455,700

В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…