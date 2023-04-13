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Купить вилла с бассейном в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
399
Altea
268
Бенидорм
119
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
9
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24 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Вилла 7 спаленв Altea, Испания
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спаленв Altea, Испания
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спаленв Altea, Испания
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат 1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат 700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
177 м²
€ 450,000
ОписаниеОТЛИЧНАЯ ВИЛЛА ЗА 450.000 € В ЛУЧШЕМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА!Краси…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 432 м²
€ 1,370,000
ОписаниеЛучшая Вилла в своей категории за 1,37 млн. Евро в Испании!Расположена в самом прест…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 560 м²
€ 1,380,000
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 650 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 503 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 630 м²
€ 4,000,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,300,000
ОписаниеУникальная Вилла в престижном районе побережья Коста Бланка в Испании, c фантастичес…
Виллав Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
2 100 м²
€ 3,800,000
ОписаниеПродается новый Бутик-Отель из 17 Вилл в Бенидорме, Испания за 3,8 млн.€Участок земл…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 630,000
ОписаниеКрасивая Вилла с видом на море и горы, расположенная в эксклюзивной урбанизации ALTE…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 330 м²
€ 550,000
ОписаниеПродажа красивой Виллы в средиземноморском стиле в Альтея Хилз с видом на море: цена…
Вилла 10 спаленв Altea, Испания
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат 1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,400,000
ОписаниеКрасивая, современная Вилла с уникальным видом на море и город Бенидорм в Испании: 6…
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,155,000
ОписаниеКрасивая, уютная Вилла в Бенидорме!Вилла с 7 спальнями, 6 ванными комнатами и отдель…
Виллав Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Виллав Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
1 619 м²
€ 3,750,000
ОписаниеЧетырехэтажная вилла премиум класса с панорамным видом на море и горы в Альтее.На уч…
Виллав Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
127 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в гостинично-жилом комплексе «Villa Gadea» (Алтея/Ал…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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