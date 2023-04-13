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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Виллы
Купить вилла с видом на море в Марина-Баха, Испания
l Alfas del Pi
399
Altea
268
Бенидорм
119
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
9
Вилла
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95 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
138 м²
€ 555,000
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 889,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 839,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 669,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
209 м²
€ 679,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 899,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 2 спальни
Xirles, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 283,000
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
356 м²
€ 1,100,000
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
370 м²
€ 1,245,000
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат
700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
177 м²
€ 450,000
ОписаниеОТЛИЧНАЯ ВИЛЛА ЗА 450.000 € В ЛУЧШЕМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА!Краси…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
478 м²
€ 1,450,000
ОписаниеУникальная Вилла Люкс, в закрытом охраняемом жилом комплексе Altea Hills, одном из с…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 215,000
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 88.00 м2, участок 183 м2, дом 2002 го…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
348 м²
€ 428,000
Вилла с собственными земельным участком построенная в современном стиле. Снаружи находятся н…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
206 м²
1 Этаж
€ 638,400
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛКОН-ДЕ-ФИНЕСТРАТЕ В ШАГЕ ОТ БЕНИДОРМА !!! Эта пилотная вилла полност…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 330,000
Роскошные виллы с видом на море и горы в Полопе. Новые виллы в современном стиле на одном эт…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
170 м²
€ 625,000
Виллы в Балкон-де-Финестрат, Коста-Бланка, Аликанте. Уникальный проект высококачественных ин…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
181 м²
€ 495,000
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 460,000
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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