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Купить вилла с видом на горы в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
399
Altea
268
Бенидорм
119
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
9
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2 объекта найдено
Виллав Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Фантастический отдельный дом в городе ЛА НУСИЯ, в 1 км от центра, а также недалеко от школ, …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

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