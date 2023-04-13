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Купить таунхаус с бассейном в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
32
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
9
Altea
5
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
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с видом на озеро
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