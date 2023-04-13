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Купить таунхаус с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
32
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
9
Altea
5
Таунхаус В архив
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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 164 м²
€ 650,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 124 м²
€ 197,500
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 220,000
Таунхаусы с 2 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 249,900
Таунхаусы с 3 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 195,900
Жилой комплекс, расположенный всего в 30 минутах езды от города Аликанте с международным аэ…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 80 м²
€ 294,000
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 312,500
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 133 м²
€ 485,000
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 380,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 325,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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