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Realting.com
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Аликанте
Купить недвижимость с бассейном в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
607
l Alfas del Pi
583
la Vila Joiosa Villajoyosa
407
Altea
362
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90 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
139 м²
€ 550,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
240 м²
€ 783,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
304 м²
€ 589,000
Элитный жилой комплекс расположенный в Финестрате, рядом с Бенидормом. Комплекс расположен …
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 421,855
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
104 м²
€ 433,150
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
371 м²
€ 1,245,000
Жилой комплекс расположен в "Балкон де Финестрат" в окружении гор и с видом на побережье Бе…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
215 м²
€ 765,000
Виллы расположены в жилом комплексе в Финестрате, состоящем из 6 эксклюзивных вилл со всеми…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
200 м²
€ 750,000
Виллы расположены в Финестрате, в непосредственной близости от Бенидорма и в одной из самых…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
343 м²
€ 499,000
Жилой комплекс расположен в Финестрате, рядом с Бенидормом и состоит из 39 вилл с тремя раз…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
140 м²
€ 720,000
Эта вилла расположена в жилом районе Сьерра-Кортина, недалеко от Бенидорма и со всеми услуг…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
145 м²
€ 900,000
Виллы расположены в элитной урбанизации Сьерра-Кортина, Коста Бланка, Финестрат-Бенидорм. У…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
153 м²
€ 459,000
Эта вилла расположена Ла Марина. Все необходимые услуги находятся в нескольких минутах ходь…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
263 м²
€ 459,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Ла Марина. Все необходимые услуги нахо…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
270 м²
€ 386,000
Вы хотите иметь дом на берегу моря с сосновым лесом поблизости, чтобы гулять, заниматься сп…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
436 м²
€ 629,000
Виллы расположены в Ла Марина, в урбанизации расположенной в 400 метрах от пляжа и недалеко…
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
740 м²
€ 1,875,000
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
560 м²
€ 2,275,000
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
402 м²
€ 1,200,000
Эта современная роскошная вилла расположена в Альтее, в спокойном районе, в 300 метрах от п…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
835 м²
€ 1,150,000
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,245,000
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
260 м²
€ 1,400,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
110 м²
€ 650,000
Виллы расположены в Финестрате, в урбанизации в непосредственной близости от Бенидорма. Все…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
540 м²
€ 1,550,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
300 м²
€ 1,850,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
195 м²
€ 659,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Sierra Cortina. Этот район выделяется своими к…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
210 м²
€ 623,000
Виллы находятся в Ла Марина, в жилом комплексе расположенном в 800 метрах от Плайя-дель-Пин…
Дом 3 спальни
la Nucia, Испания
240 м²
€ 485,000
Новая современная вилла с великолепным видом на море, Полоп, расположенная в живописном рай…
Дом 3 спальни
la Nucia, Испания
214 м²
€ 319,395
Новая современная вилла с великолепным видом на море, расположенная в живописном районе в…
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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