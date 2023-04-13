ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Марина-Баха, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
787 м²
€ 5,972,467
Дом 3 спальни
Испания, Испания
100 м²
€ 378,378
Великолепная вилла в Полопе.Дом с участком 400 м2 и площадью 100 м2, распределен на одном э…
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
126 м²
€ 399,000
Виллы в Ло Ромеро Гольф, Пилар де ла Орадада, Коста Бланка Эти частные дома на участках 265м…
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
€ 242,715
Кондо 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
172 м²
5 Этаж
€ 309,172
Если вы хотите реализовать проект, основанный на обновлении или реформировании, который позв…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 66,861
2-комнатная квартира в Parque de las Naciones. 2 спальни, 1 ванная комната с небольшой перед…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 3
€ 1,195,000
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА!!! Современная новая вилла в одном из самых известных и престижных мест н…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
148 м²
€ 975,817
Виллы предлагаются в двух моделях: модель 1 с двухэтажной планировкой (подвал и первый этаж…
Дом 4 спальни
Almoradi, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 618,000
В продаже новая вилла в городе Альгорфа в эксклюзивном районе в Ла Финка Гольф.Виллы Thasos,…
Дом 5 спален
Испания, Испания
364 м²
€ 677,097
Дом был построен по индивидуальному проекту, в котором учтены все пожелания владельцев. Фас…
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
4 ванных комнат
252 м²
€ 453,373
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
600 м²
€ 4,800,000
Вилла спроектирована и построена по индивидуальному проекту известного архитектора. При стро…
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты