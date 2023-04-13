Купить недвижимость с видом на море в Марина-Баха, Испания

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Бенидорм
607
l Alfas del Pi
583
la Vila Joiosa Villajoyosa
407
Altea
362
la Nucia
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477 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
431 м²
30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
538 м²
Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
339 м²
Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
101 м²
6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 265,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
1/3 Этаж
€ 320,350
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
2/3 Этаж
€ 455,700
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/3 Этаж
€ 384,970
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Живописн…
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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