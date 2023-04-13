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Купить пентхаус с видом на море в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
45
Бенидорм
35
Altea
15
l Alfas del Pi
8
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13 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Пентхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 138 м² 24 Этаж
€ 1,122,000
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
Пентхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 214 м²
€ 2,650,000
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 619,000
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 96 м²
€ 492,500
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 104 м²
€ 564,500
Новые апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA117740 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 101 м²
€ 623,500
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8648 3 спальни, 3 ванные ко…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 619,500
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 551,000
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 584,500
Элитные апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA8624 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 550,000
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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