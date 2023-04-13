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Realting.com
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Купить недвижимость с видом на горы в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
607
l Alfas del Pi
583
la Vila Joiosa Villajoyosa
407
Altea
362
la Nucia
21
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11 объектов найдено
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Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 115
€ 199,000
Adosado ubicado en una zona tranquila, cerca de colegio biling & uuml; e Elians, con la vist…
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,970,000
ОписаниеЭтот красивый Дом премиум-класса имеет прекрасный вид на Средиземное море и город Ал…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
640 м²
€ 2,850,000
ОписаниеВилла Премиум класса с панорамными видами на Средиземное море и город Альтеа располо…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
516 м²
€ 2,240,000
ОписаниеСтильный, современный и совершенный вид этой виллы в стиле Hi-Tech для тех, кто люби…
Дом 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
860 м²
€ 4,800,000
ОписаниеВ одном из прекрасных районов Альтеа, откуда открывается самый красивый панорамный в…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Фантастический отдельный дом в городе ЛА НУСИЯ, в 1 км от центра, а также недалеко от школ, …
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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