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Купить недвижимость с видом на горы в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
607
l Alfas del Pi
583
la Vila Joiosa Villajoyosa
407
Altea
362
la Nucia
21
11 объектов найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 115
€ 199,000
Adosado ubicado en una zona tranquila, cerca de colegio biling & uuml; e Elians, con la vist…
Виллав Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,970,000
ОписаниеЭтот красивый Дом премиум-класса имеет прекрасный вид на Средиземное море и город Ал…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 640 м²
€ 2,850,000
ОписаниеВилла Премиум класса с панорамными видами на Средиземное море и город Альтеа располо…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 516 м²
€ 2,240,000
ОписаниеСтильный, современный и совершенный вид этой виллы в стиле Hi-Tech для тех, кто люби…
Дом 6 спаленв Altea, Испания
Дом 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 860 м²
€ 4,800,000
ОписаниеВ одном из прекрасных районов Альтеа, откуда открывается самый красивый панорамный в…
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Фантастический отдельный дом в городе ЛА НУСИЯ, в 1 км от центра, а также недалеко от школ, …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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