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Купить дом с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
501
Altea
309
Бенидорм
140
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
la Nucia
13
253 объекта найдено
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 538 м² Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 339 м² Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м² Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 372 м² Количество этажей 3
€ 2,290,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и горы в городе Финест…
Дом 7 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла с шикарным дизайном и потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадь…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 900,000
В продаже комфортабельная вилла в популярном жилом районе Sierra Cortina. Это уютная урбаниз…
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 174 м² Количество этажей 2
€ 790,000
Предлагаем виллу в современном жилом комплексе.Вилла состоит из двух этажей, на которых расп…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Представляем новую виллу класса люкс с видом на горы и море в одном из самых востребованных …
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м² Количество этажей 1
€ 478,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
€ 498,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м² Количество этажей 1
€ 456,500
Представляем современную просторную виллу с большим участком и бассейном в Alfaz del Pi.Дом …
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² Количество этажей 1
€ 655,000
Представляем потрясающую просторную виллу с большим участком в Alfaz del Pi.Вилла в один эта…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 257 м² Количество этажей 1
€ 642,000
Представляем комфортабельную виллу с бассейном и солярием в La Nucia.Вилла в один этаж площа…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м² Количество этажей 2
€ 688,100
Вилла в современном стиле с бассейном и солярием в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Дом 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем виллу в современном стиле с видом на горы и море в La Nucia.Вилла площадью 204 …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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