ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на море в Марина-Баха, Испания
Altea
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Бенидорм
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,000,000
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
Вилла 5 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
370 м²
Количество этажей 1
€ 698,000
Мы предлагаем вам отличную возможность приобрести жилье для постоянного проживания и летнего…
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
128 м²
Количество этажей 2
€ 327,894
Предлагаем проект великолепной виллы, которая идеально подойдет для одной семьи.Вилла будет …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
123 м²
€ 449,000
Отдельно стоящие виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. 30 сказочных вилл с частным б…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 245,000
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 113,331
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
88 м²
1 Этаж
€ 132,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь …
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
107 м²
4/7 Этаж
€ 600,000
Новый эксклюзивный комплекс на берегу Средиземного моря в удивительном месте, недалеко от Бе…
Вилла
El Sauzal, Испания
824 м²
€ 8,069,173
Роскошный «умный» особняк, расположившийся на берегу Атлантического океана в северной части …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 140,529
Ломас де Кабо Роиг, Res."Playa Golf I". Квартира на первом этаже с видом на южн…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 770,276
Роскошные апартаменты на берегу моря в Бенидорме. Роскошные апартаменты с видом на море на п…
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
3 ванных комнат
97 м²
€ 452,906
Современный новый комплекс на берегу моря, состоит из 39 апартаментов и пентхаусов. Р…
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты