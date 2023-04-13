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Купить шале с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
2
la Nucia
1
Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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