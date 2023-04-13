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Купить бунгало с бассейном в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
7
l Alfas del Pi
5
Altea
1
Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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