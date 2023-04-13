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Купить квартиру с бассейном в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
308
l Alfas del Pi
82
Altea
53
la Nucia
8
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25 объектов найдено
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
139 м²
€ 550,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
240 м²
€ 783,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 421,855
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
104 м²
€ 433,150
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,245,000
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
150 м²
€ 955,000
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
176 м²
€ 385,000
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
109 м²
€ 399,000
Башня была спроектирована как уникальное здание, с выраженной индивидуальностью, сохраняя п…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
105 м²
€ 580,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
€ 524,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Квартирав Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
2 000 м²
€ 4,500,000
ОписаниеПродажа здания 18 квартир с рестораном на первой линии пляжа в Бенидорме, 4,5 млн.€М…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 222 м²
€ 795,000
ОписаниеАпартаменты на 1-й линии моря с панорамными видами в Бенидорме!Дом находится на пляж…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 230,000
ОписаниеУникальная возможность: Продажа квартиры с видом на море и горы, расположенной в ком…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 390,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 252 м²
€ 550,000
ОписаниеЭта современная и светлая квартира полностью отремонтирована и расположена в одном и…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 146 м²
€ 419,000
ОписаниеПрекрасные апартаменты площадью 146 м2 на первой линии, расположенные в самом прести…
Квартирав Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
2 м²
€ 255,000
Эксклюзивные апартаменты с незабываемыми видами на море расположены в Бенидорме, Испания. В …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

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с видом на озеро
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