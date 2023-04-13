ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
308
l Alfas del Pi
82
Altea
53
la Nucia
8
Квартира
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
139 м²
€ 550,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
240 м²
€ 783,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 421,855
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
104 м²
€ 433,150
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,245,000
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
150 м²
€ 955,000
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
176 м²
€ 385,000
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
109 м²
€ 399,000
Башня была спроектирована как уникальное здание, с выраженной индивидуальностью, сохраняя п…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
105 м²
€ 580,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
€ 524,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Квартира
Бенидорм, Испания
2 000 м²
€ 4,500,000
ОписаниеПродажа здания 18 квартир с рестораном на первой линии пляжа в Бенидорме, 4,5 млн.€М…
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
225 м²
€ 850,000
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
222 м²
€ 795,000
ОписаниеАпартаменты на 1-й линии моря с панорамными видами в Бенидорме!Дом находится на пляж…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 230,000
ОписаниеУникальная возможность: Продажа квартиры с видом на море и горы, расположенной в ком…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 390,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
252 м²
€ 550,000
ОписаниеЭта современная и светлая квартира полностью отремонтирована и расположена в одном и…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
146 м²
€ 419,000
ОписаниеПрекрасные апартаменты площадью 146 м2 на первой линии, расположенные в самом прести…
Квартира
Бенидорм, Испания
2 м²
€ 255,000
Эксклюзивные апартаменты с незабываемыми видами на море расположены в Бенидорме, Испания. В …
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты