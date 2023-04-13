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Купить квартиру с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
308
l Alfas del Pi
82
Altea
53
la Nucia
8
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224 объекта найдено
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 265,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/3 Этаж
€ 320,350
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 2/3 Этаж
€ 455,700
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 384,970
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Живописн…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 481,270
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апартамен…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/3 Этаж
€ 357,700
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апарта…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 22 Этаж
€ 500,000
Представляем шикарную просторную квартиру, расположенную на первой линии пляжа Леванте в гор…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 3/1 Этаж
€ 241,500
Представляем вам квартиру с двумя спальнями в Финестрате. Финестрат – это уютная урбанизация…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 4
€ 420,000
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 320,350
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 978,000
Пентхаусы на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 357,700
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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