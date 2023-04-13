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Купить квартиру с видом на море в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
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l Alfas del Pi
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53
la Nucia
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224 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
431 м²
30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
101 м²
6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 265,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
1/3 Этаж
€ 320,350
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
2/3 Этаж
€ 455,700
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/3 Этаж
€ 384,970
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Живописн…
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/3 Этаж
€ 481,270
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апартамен…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
1/3 Этаж
€ 357,700
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апарта…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
22 Этаж
€ 500,000
Представляем шикарную просторную квартиру, расположенную на первой линии пляжа Леванте в гор…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
3/1 Этаж
€ 241,500
Представляем вам квартиру с двумя спальнями в Финестрате. Финестрат – это уютная урбанизация…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 4
€ 420,000
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 320,350
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 978,000
Пентхаусы на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто…
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 357,700
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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