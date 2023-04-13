Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
308
l Alfas del Pi
82
Altea
53
la Nucia
8
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти