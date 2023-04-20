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Виллы с бассейном в Марина-Альта, Испания

Кальпе
346
Xabia Javea
231
Teulada
208
Бениса
173
Дения
148
Gata de Gorgos
1
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 211 м²
€ 799,000
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат 1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 657 м²
€ 1,562,000
На вилле Amanecer вы почувствуете, что средиземноморское солнце наполняет ваш дом светом кру…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
7 ванных комнат 670 м²
€ 2,780,000
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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