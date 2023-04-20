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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Виллы
Виллы с видом на море в Марина-Альта, Испания
Кальпе
346
Xabia Javea
231
Teulada
208
Бениса
173
Дения
148
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54 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 3 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 255,000
Двухквартирные виллы в Дении, Аликанте, Коста Бланка Жилой дом с 14 двухквартирными и двухкв…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
497 м²
€ 2,065,000
Кумбре дель Соль, на севере Коста Бланки, предлагает уникальный жилой район, откуда открывае…
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
9 ванных комнат
562 м²
€ 4,750,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат
404 м²
€ 3,794,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
249 м²
€ 2,509,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат
239 м²
€ 1,935,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат
194 м²
€ 2,184,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
189 м²
€ 1,905,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
286 м²
€ 1,860,000
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
693 м²
€ 2,802,000
На участке № 244 Жилых Джазминов мы обнаруживаем На участке 244 жилой площади Джазминес мы о…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
552 м²
€ 1,145,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
346 м²
€ 634,150
Продается вилла в Ла Кала, Хавеа, Коста Бланка. Этот дом в современном стиле будет состоять …
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
410 м²
€ 1,650,000
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Townhouse for sale in Moraira, Costa BlancaThis magnificent modern-style project is distribu…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат
355 м²
€ 985,000
Отдельный дом в Benitachell. Основной задумкой при проектировании этих вилл стала идея объед…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3 ванных комнат
476 м²
€ 1,150,000
Отдельный дом в Moraira. Менее чем в 2 километрах от Средиземного моря, вы можете найти эту …
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
6 ванных комнат
426 м²
€ 1,550,000
Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном районе менее чем в 5 ми…
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
6 ванных комнат
442 м²
€ 1,750,000
Отдельный дом в Moraira. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном…
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6 ванных комнат
521 м²
€ 2,184,899
Испанский дом с участком в Benitachell. Эта великолепная вилла расположена в муниципалитете …
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат
415 м²
€ 630,000
Виллы комплекса сочетают в себе приватность и вид на море. Находятся в самом сердце урбаниз…
Вилла 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 269,000
Новая, готовая к заселению вилла в жилой зоне в Кумбре дель Соль. Урбанизация расположена н…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат
346 м²
€ 810,000
Вилла в стиле "модерн", спроектированное для строительства на участках в урбанизации Кумбре…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат
384 м²
€ 735,000
Современная вилла, расположенная в урбанизации Кумбре дель Соль в городе Бенитачель, со все…
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат
405 м²
€ 980,000
Современная двухэтажная вилла находится в жилом комплексе с чудесным видом на море, внутри …
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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
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