Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Марина-Альта, Испания

Кальпе
346
Xabia Javea
231
Teulada
208
Бениса
173
Дения
148
Gata de Gorgos
1
Вилла В архив
Очистить
54 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 3 спальни в els Poblets, Испания
Вилла 3 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Двухквартирные виллы в Дении, Аликанте, Коста Бланка Жилой дом с 14 двухквартирными и двухкв…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат 350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат 1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 497 м²
€ 2,065,000
Кумбре дель Соль, на севере Коста Бланки, предлагает уникальный жилой район, откуда открывае…
Вилла 5 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
9 ванных комнат 562 м²
€ 4,750,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат 404 м²
€ 3,794,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 249 м²
€ 2,509,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 239 м²
€ 1,935,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 194 м²
€ 2,184,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 189 м²
€ 1,905,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 286 м²
€ 1,860,000
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 693 м²
€ 2,802,000
На участке № 244 Жилых Джазминов мы обнаруживаем На участке 244 жилой площади Джазминес мы о…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 552 м²
€ 1,145,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
Вилла 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 346 м²
€ 634,150
Продается вилла в Ла Кала, Хавеа, Коста Бланка. Этот дом в современном стиле будет состоять …
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
6 ванных комнат 410 м²
€ 1,650,000
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Townhouse for sale in Moraira, Costa BlancaThis magnificent modern-style project is distribu…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 355 м²
€ 985,000
Отдельный дом в Benitachell. Основной задумкой при проектировании этих вилл стала идея объед…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3 ванных комнат 476 м²
€ 1,150,000
Отдельный дом в Moraira. Менее чем в 2 километрах от Средиземного моря, вы можете найти эту …
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
6 ванных комнат 426 м²
€ 1,550,000
Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном районе менее чем в 5 ми…
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
6 ванных комнат 442 м²
€ 1,750,000
Отдельный дом в Moraira. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном…
Вилла 5 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6 ванных комнат 521 м²
€ 2,184,899
Испанский дом с участком в Benitachell. Эта великолепная вилла расположена в муниципалитете …
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 415 м²
€ 630,000
Виллы комплекса сочетают в себе приватность и вид на море. Находятся в самом сердце урбаниз…
Вилла 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 269,000
Новая, готовая к заселению вилла в жилой зоне в Кумбре дель Соль. Урбанизация расположена н…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 346 м²
€ 810,000
Вилла в стиле "модерн", спроектированное для строительства на участках в урбанизации Кумбре…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 384 м²
€ 735,000
Современная вилла, расположенная в урбанизации Кумбре дель Соль в городе Бенитачель, со все…
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 405 м²
€ 980,000
Современная двухэтажная вилла находится в жилом комплексе с чудесным видом на море, внутри …

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти