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Таунхаусы с видом на море в Марина-Альта, Испания

Кальпе
13
Дения
12
Xabia Javea
9
Таунхаус В архив
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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Таунхаус в городе Дения в 1 км от моряТаунхаус находится в закрытом комплексе, на территории…
Таунхаус 2 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 2 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Новый таунхаус в городе Дения в 1 км от моряТаунхаус находится в закрытом комплексе с игрово…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Предложение от застройщика - современный таунхаус в городе Дения в 1 км от моряДом общей пло…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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