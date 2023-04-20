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Жильё с бассейном в Марина-Альта, Испания

Кальпе
626
Xabia Javea
268
Дения
250
Teulada
220
Бениса
185
Gata de Gorgos
2
46 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
269 м²
€ 583,000
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
Дом 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
289 м²
€ 458,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
133 м²
€ 579,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
316 м²
€ 689,000
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
120 м²
€ 343,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных квар…
Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
195 м²
€ 398,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
350 м²
€ 900,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Кальпе. Все необходимые услуги находятс…
Дом 8 спален в Кальпе, Испания
Дом 8 спален
Кальпе, Испания
254 м²
€ 450,000
Эта вилла расположена всего в 270 метрах от моря и в 5 минутах от супермаркетов, магазинов,…
Дом 3 спальни в Teulada, Испания
Дом 3 спальни
Teulada, Испания
507 м²
€ 1,824,000
Эта роскошная вилла в современном стиле расположена в жилом районе в Бенитачеле, на севере …
Дом 3 спальни в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
180 м²
€ 495,000
Сад, Бассейн, Teрраса, Паркинг, гараж, F/C кондиционер, Электрические радиаторы, топка, бар…
Дом 4 спальни в Teulada, Испания
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
841 м²
€ 369,000
Большая вилла в современном стиле в 5 минутах от моря, с великолепным панорамным видом, на…
Дом 3 спальни в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
193 м²
€ 1,150,000
Вилла в уникальном природном анклаве с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от г…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
321 м²
€ 1,145,000
Вилла с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от города Кальпе.Комплекс, располо…
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
460 м²
€ 978,000
Спальни: 5Ванные комнаты: 46, 5 х 13 м большой бассейн.Площадь участка: 3800 м2жилая площад…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
256 м²
€ 440,000
Вилла имеет участок 1100м2Полезная поверхность дома 256м24 спальни и 3 ванные комнаты.кухня…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
74 м²
€ 330,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
122 м²
€ 730,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
427 м²
€ 1,800,000
Эта роскошная вилла с видом на море в Маривилле готова к заселению! Включая мебель!Свежий…
Дом 2 спальни в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни
Кальпе, Испания
600 м²
€ 3,200,000
Эта великолепная собственность разделена на три просторных этажа. На первом этаже находится…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
670 м²
€ 1,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Маривилле, Кальпе. Постоянное проживание на 4 …
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
650 м²
€ 3,700,000
Эта великолепная, роскошная вилла на второй линии моря, в строительстве которой использова…
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
560 м²
€ 2,200,000
Вилла расположена в невероятном месте (всего в 150 метрах от моря), откуда открывается потр…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
450 м²
€ 1,700,000
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасны…
Дом 4 спальни в Teulada, Испания
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
1 201 м²
€ 6,500,000
Новый проект виллы на первой линии в Морайре с прямым частным доступом к пляжу! Вилла огром…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
84 м²
€ 329,000
Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Она состоит из 68,13 м², распределенн…
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
236 м²
€ 349,000
Вилла на побережье Бениссы Очаровательная вилла с видом на море и рядом со всеми услугами.В…
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
150 м²
€ 310,000
Красивый двухэтажный дом в пяти минутах ходьбы от пляжа.Вилла распространяется в застекленн…
Дом 3 спальни в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
136 м²
€ 360,000
Продажа великолепного таунхауса в Мирадор-де-Бассетес. Он имеет частный бассейн и прекрасны…
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
168 м²
€ 427,000
Красивая вилла с частным бассейном с 5 спальнями в Кальпе. Он расположен в тихом районе нед…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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