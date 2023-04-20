ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Марина-Альта, Испания
Кальпе
36
Xabia Javea
3
Дения
3
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
136 м²
€ 350,000
Apartments in Torrevieja, Costa Blanca, Alicante A new promotion of Mediterranean homes with…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 173,190
Квартира c террасой в современном жилом комплексе на побережье Коста Брава в районе Ф…
Пентхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
151 м²
4/4 Этаж
€ 236,000
Ультрасовременный элитный жилой комплекс в окружении живописной зеленой среды!Данная урбаниз…
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
191 м²
€ 442,730
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 189,900
Новый жилой комплекс в Торревьехе - 24 современные виллы с частным бассейном и 64 комфортабе…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 195,880
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
Квартира 3 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
1/10 Этаж
€ 199,900
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
173 м²
Количество этажей 2
€ 396,000
Элитные смежные виллы в красивом районе города Финестрат с панорамным видом на Средиземное м…
Вилла 3 спальни
Валенсия, Испания
3 ванных комнат
121 м²
€ 357,351
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
€ 189,000
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 64 m2.Terrace: 29 m2.New Build.There is communal pool, parking…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 750,000
Потрясающая вилла с привлекательным местоположением, в доступной близости от моря, с потряса…
Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты