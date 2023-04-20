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Жильё с видом на горы в Марина-Альта, Испания

Кальпе
626
Xabia Javea
268
Дения
250
Teulada
220
Бениса
185
Gata de Gorgos
2
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 301 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Вилла в одном из лучших районов Хавее. Очаровательный вид на горы! Мягкий климат и шикарные …

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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