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117 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 6 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
639 м²
Количество этажей 2
€ 2,250,000
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
636 м²
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 435,000
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
Дом 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
Количество этажей 1
€ 425,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
612 м²
Количество этажей 2
€ 1,190,000
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
6 Количество комнат
7 ванных комнат
695 м²
Количество этажей 3
€ 3,250,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5 Количество комнат
8 ванных комнат
568 м²
Количество этажей 3
€ 3,250,000
Представляем новую современную виллу класса люкс в городе в Moraira. Благодаря своему прекра…
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 1
€ 735,000
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix. Это новый комплекс вилл …
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 1
€ 745,000
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix в городе Бенисса. Это нов…
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 765,000
Представляем виллу в современном стиле в комплексе Residencial Fanadix. Это новый комплекс в…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
321 м²
Количество этажей 2
€ 1,145,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
192 м²
Количество этажей 1
€ 850,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Кальпе — э…
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
386 м²
Количество этажей 3
€ 1,390,000
Представляем новую роскошную виллу в жилом районе Эль-Портет в Морайре. Морайра – красивый к…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 1,395,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
162 м²
Количество этажей 2
€ 720,000
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira. Морайра – красивый курортный…
Дом 8 спален
Кальпе, Испания
9 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
€ 650,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
327 м²
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 3
€ 1,670,000
Шикарная вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея.Вилла с эксклюзивным…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море в Кальпе - популярном туристическом месте на …
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
299 м²
Количество этажей 3
€ 1,695,000
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
544 м²
Количество этажей 3
€ 1,675,000
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Дом находит…
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