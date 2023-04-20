Дом 6 спален Кальпе, Испания 7 Количество комнат 6 ванных комнат 636 м² Количество этажей 3

€ 2,400,000

Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …