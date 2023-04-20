ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Шале
Шале с видом на море в Марина-Альта, Испания
Дения
1
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
316 м²
€ 690,465
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 372,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 242,195
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3 ванных комнат
117 м²
€ 272,968
Современный двухквартирный дом с частным бассейном недалеко от Вильямартина. Строящийся угл…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 245,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 33 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment i…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 105,260
Представляем апартаменты всего в 50 метрах от моря в районе Ла Мата. Ла Мата - престижный ра…
Бунгало 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат
82 м²
€ 300,000
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
204 м²
€ 476,232
Ла-Синьюэлика – это комплекс, расположенный в развивающейся и одновременно спокойной зоне, в…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 450,000
Отличная просторная квартира с 4 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной-столовой, террасой…
Пентхаус 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 86,638
Пентхаус с двумя спальнями напротив поля для гольфа Villamartin.
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,350,000
Замечательная вилла с завораживающими видами на Средиземное море расположена в популярной у…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 145,325
Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты