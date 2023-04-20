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Квартиры с бассейном в Марина-Альта, Испания

Кальпе
221
Дения
80
Xabia Javea
19
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
269 м²
€ 583,000
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
133 м²
€ 579,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
316 м²
€ 689,000
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
120 м²
€ 343,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных квар…
Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
195 м²
€ 398,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
74 м²
€ 330,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
122 м²
€ 730,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
84 м²
€ 329,000
Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Она состоит из 68,13 м², распределенн…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
86 м²
€ 398,500
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕЭффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное д…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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