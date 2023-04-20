Квартира 3 спальни Кальпе, Испания 4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 11/17 Этаж

€ 580,000

Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…