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Квартиры с видом на море в Марина-Альта, Испания
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78 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 6
€ 205,000
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 165,000
Представляем уютную квартиру в курортном городе Кальпе Квартира площадью 85 кв. м. расположе…
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
1 Этаж
€ 434,000
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе, расположенные на берегу моря в C…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 389,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 611,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
64 м²
€ 365,000
Пентхаусы на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качес…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 310,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 225,000
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе с бассейном в Кальпе. Кальпе — это живо…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
Количество этажей 3
€ 359,000
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
12/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
15/15 Этаж
€ 325,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
10/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
10/15 Этаж
€ 347,000
Представляем апартаменты в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой компл…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
11/15 Этаж
€ 305,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
14/15 Этаж
€ 379,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
15/15 Этаж
€ 540,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
15/15 Этаж
€ 504,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
11/15 Этаж
€ 307,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
12/15 Этаж
€ 287,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
13/15 Этаж
€ 345,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
14/15 Этаж
€ 413,500
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
164 м²
€ 549,000
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
1 ванных комнат
37 м²
€ 151,500
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
61 м²
€ 257,000
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
12/17 Этаж
€ 610,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Апар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
14/17 Этаж
€ 675,000
Просторные апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
15/17 Этаж
€ 715,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
16/17 Этаж
€ 750,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
9/17 Этаж
€ 550,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
11/17 Этаж
€ 580,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
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