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Квартиры с видом на море в Марина-Альта, Испания

Кальпе
221
Дения
80
Xabia Javea
19
Квартира В архив
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78 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 6
€ 205,000
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 165,000
Представляем уютную квартиру в курортном городе Кальпе Квартира площадью 85 кв. м. расположе…
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 1 Этаж
€ 434,000
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе, расположенные на берегу моря в C…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 389,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 4 спальни в Дения, Испания
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 611,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 365,000
Пентхаусы на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качес…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 310,000
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 225,000
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе с бассейном в Кальпе. Кальпе — это живо…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 3
€ 359,000
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 12/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 15/15 Этаж
€ 325,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 10/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 10/15 Этаж
€ 347,000
Представляем апартаменты в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой компл…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 11/15 Этаж
€ 305,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 14/15 Этаж
€ 379,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 15/15 Этаж
€ 540,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 15/15 Этаж
€ 504,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 11/15 Этаж
€ 307,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м² 12/15 Этаж
€ 287,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 13/15 Этаж
€ 345,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 14/15 Этаж
€ 413,500
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 164 м²
€ 549,000
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 37 м²
€ 151,500
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 61 м²
€ 257,000
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 12/17 Этаж
€ 610,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Апар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 14/17 Этаж
€ 675,000
Просторные апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 15/17 Этаж
€ 715,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² 16/17 Этаж
€ 750,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 9/17 Этаж
€ 550,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 11/17 Этаж
€ 580,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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