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Дома в La Janda, Испания

Barbate
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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Barbate, Испания
Вилла 2 спальни
Barbate, Испания
2 ванных комнат
€ 295,000
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
Вилла 1 спальня в La Janda, Испания
Вилла 1 спальня
La Janda, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 130,000
Дом 2 спальни в La Janda, Испания
Дом 2 спальни
La Janda, Испания
70 м²
€ 70,000

Параметры недвижимости в La Janda, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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