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Купить недвижимость с видом на море в Girona, Испания

1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Sant antoni de calonge, Испания
Вилла 4 спальни
Sant antoni de calonge, Испания
3 ванных комнат 1 070 м²
€ 1,850,000
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …

Параметры недвижимости в Girona, Испания

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