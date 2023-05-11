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Realting.com
Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
l Alfas del Pi
Виллы
Виллы с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
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23 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
138 м²
€ 555,000
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
88 м²
€ 215,000
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 88.00 м2, участок 183 м2, дом 2002 го…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
348 м²
€ 428,000
Вилла с собственными земельным участком построенная в современном стиле. Снаружи находятся н…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
100 м²
€ 330,000
Роскошные виллы с видом на море и горы в Полопе. Новые виллы в современном стиле на одном эт…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
181 м²
€ 495,000
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
184 м²
€ 460,000
Индивидуальные виллы в Полопе, Аликанте, Коста Бланке Эта урбанизация, окруженная соснами и …
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
125 м²
€ 498,000
Продается вилла в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс состоит из…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
237 м²
€ 428,000
Таунхаусы в Полопе. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, гостиную, кухню, террасу, частный с…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
170 м²
€ 270,000
Современные виллы с 4 спальнями в LA NUCIA. СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В LA NUCIA Новые отдельные до…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
70 м²
€ 234,000
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-этажные дома с большими террасами и шикарным видо…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
60 м²
€ 214,500
Шале с 2 и 3 спальнями рядом с горами в Полопе. Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-эт…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
4
128 м²
€ 348,300
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
114 м²
€ 307,000
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 2-х этажные дома с большими террасами и шикарным ви…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
4
426 м²
€ 615,000
Роскошные виллы в Полопе недалеко от Бенидорма и Альтеи. Роскошные виллы с невероятным видо…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
108 м²
€ 351,540
Виллы с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Полоп. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА СТАДИИ СТ…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
107 м²
€ 482,000
Вилла на одном этаже в Полопе, Коста Бланка, Аликанте. 3 спальни с двуспальными кроватями, 2…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
110 м²
€ 380,000
Красивая вилла в Полоп де ла Марина, Коста Бланка, Аликанте. Отдельный дом, распределенный н…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
123 м²
€ 339,000
Вилла с великолепным видом на море и горы, Полоп. Состоит из 3 спален, 2 ванных комнат. Жила…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
231 м²
€ 485,000
Вилла с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс сост…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
185 м²
€ 283,000
Индивидуальные виллы с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жило…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
80 м²
€ 319,395
Продается вилла в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс состоит из…
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