Купить вилла в l Alfas del Pi, Испания

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Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 420,000
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
293 м²
€ 595,000
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 293.00 м2, участок 418 м2, в…
Вилла 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
€ 575,000
Два дома в одном!! Отдельная и очень просторная вилла, расположенная на окраине города Полоп…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 320,000
Новый жилой комплекс вилл в городе Полоп. El Polop. Provincia Alicante. Costa Blanca. Esp…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
168 м²
€ 370,000
Новый жилой комплекс Altos de la Marina, в районе Эль Полоп де ла Марина (El Polop de la Mar…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 283,000
Уникальный природный ландшафт у подножья горы Понойч Окруженный соснами и защищенный горо…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 485,000
Полоп. Провинция Аликанте. Испания. Уникальные природные пейзажи в предгорьях горы Поноич Ок…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 418,950
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 265,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 110.00 м2, участок 165 м2, дом…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
149 м²
€ 319,000
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 149.00 м2, участок 200 м2, в…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
130 м²
1 Этаж
€ 485,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 130.…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
1 Этаж
€ 283,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 89.0…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
106 м²
1 Этаж
€ 319,395
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 106.…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
247 м²
1 Этаж
€ 447,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 247.…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
106 м²
€ 260,000
Частный дом в Ла-Нусии с хорошим расположением, с хорошим советом на выезде с национальной т…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
140 м²
€ 319,000
Индивидуальная вилла площадью 150 м2, распределенная на 2 этажа, с частным бассейном, больши…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 369,000
Продаётся дом в Полопе в районе Pueblo. Общая площадь 124.00 м2, участок 2240 м2, дом 2006 г…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
€ 279,950
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 413,000
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 144.00 м2, участок 310 м2, дом 2023 г…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 380,000
Независимая вилла с хорошим расположением в Ла-Нусии, с хорошим доступом к главной дороге, в…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 372,000
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 100.00 м2, участок 400 м2, дом 2023 г…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 280,000
Совершенно новые независимые виллы с видом на море в Полопе (провинция Аликанте)~ ~ Располож…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
236 м²
€ 725,000
ПОЛУОСОБЕННЫЕ ВИЛЛЫ В ЭЛЬ-АЛЬБИРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!!~ ~ В Альбире, престижном и избранн…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
122 м²
€ 309,000
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА МЕЖДУ МОРЕМ И ГОРАМИ~ ~ Независимые виллы, расположенные рядом с Полопо…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 412,000
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МОРЕМ И ГОРУ НА ЭТОЙ ПРЕВОСХОДНОЙ ВИЛЛЕ~ ~ Отдельная вилла в современном стиле…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 435,000
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ~ ~ Современная вилла 100 м2 Современная вилла…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
141 м²
€ 414,900
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ ~ ~ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными б…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 372,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 10 отдельно стоящих одно- и двухуровневых ви…
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