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Испания
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l Alfas del Pi
Таунхаусы
Таунхаусы в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус
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34 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
101 м²
€ 518,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альбир…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
180 м²
€ 179,000
Красивый и просторный таунхаус с несколькими солнечными террасами расположен в урбанизации с…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
4
100 м²
€ 278,250
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
190 м²
€ 174,999
Мы входим через небольшую террасу, которая дает доступ к лестнице, чтобы подняться на первый…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
89 м²
€ 197,000
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
€ 281,000
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
125 м²
€ 185,000
Таунхаус имеет фантастический вид на горы, где можно гулять со своими питомцами. Рядом с сем…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
295 м²
€ 470,000
Фантастическое недавно построенное бунгало в Альбире. Современный, яркий и очень удобный. Он…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
175 м²
€ 357,000
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
90 м²
€ 189,000
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
110 м²
€ 225,750
Таунхаус Расположен в тихом и знакомом районе, с видом на горы, недалеко от семейного парка,…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
147 м²
€ 339,000
Сообщество состоит из 6 домов и предлагает заманчивый бассейн с морской водой и приятный бас…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
124 м²
€ 197,500
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
120 м²
€ 229,900
Просторный двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе. Город Полоп. Виды на море и горы. 2 сп…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
123 м²
2
€ 225,000
Предлагаем стать собственником современного таунхауса, которая станет идеальным выбором для …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
123 м²
2
€ 229,000
Предлагаем стать собственником современного таунхауса, которая станет идеальным выбором для …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
123 м²
2
€ 229,000
Предлагаем стать собственником современного таунхауса, которая станет идеальным выбором для …
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
124 м²
2
€ 212,500
Предлагаем стать собственником современного таунхауса, который станет идеальным выбором для …
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
341 м²
2
€ 482,344
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести современное жилье с роскошным дизайном в Ал…
Таунхаус 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
5
4
225 м²
3
€ 298,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
200 м²
2
€ 250,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
160 м²
€ 249,000
Одно из лучших предложений по соотношению цена-качество! Современный таунхаус расположен в т…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
170 м²
2
€ 258,000
Мы рады предложить вам замечательный угловой таунхаус! Расположен в тихом жилом районе, всег…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
170 м²
4
€ 295,000
Предлагаем рассмотреть следующий вариант таунхауса в Испании! Местоположение позволяет любов…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
196 м²
2
€ 220,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
180 м²
2
€ 220,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
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