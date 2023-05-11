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l Alfas del Pi
Жильё с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
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88 объектов найдено
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Дом 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
8
5
580 м²
3
€ 1,095,000
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
3
244 м²
2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
3
244 м²
2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
350 м²
2
€ 1,850,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. В доме есть гостиная, стол…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
439 м²
2
€ 1,495,000
Представляем виллукласса люкс Villa Tauro в городе Альфас дель Пи. Дом в два этажа площадью…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
434 м²
2
€ 1,495,000
Представляем новую шикарную виллу Villa Orendella в городе Альфас дель Пи. Дом площадью 434,…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
513 м²
2
€ 1,375,000
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
4
287 м²
1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
5
538 м²
2
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
330 м²
2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в городе Эль Альбир. Эт…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
339 м²
2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
97 м²
2/3
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
139 м²
1
€ 456,500
Представляем современную просторную виллу с большим участком и бассейном в Alfaz del Pi.Дом …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
206 м²
1
€ 655,000
Представляем потрясающую просторную виллу с большим участком в Alfaz del Pi.Вилла в один эта…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
257 м²
1
€ 642,000
Представляем комфортабельную виллу с бассейном и солярием в La Nucia.Вилла в один этаж площа…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
192 м²
2
€ 688,100
Вилла в современном стиле с бассейном и солярием в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
3
204 м²
2
€ 550,000
Представляем виллу в современном стиле с видом на горы и море в La Nucia.Вилла площадью 204 …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
120 м²
€ 255,000
Предлагаем виллу с прекрасными видами на горы и море в городе Ла Нусия.Вилла площадью 120 м.…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
153 м²
1/4
€ 890,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
5
176 м²
1/4
€ 596,500
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
118 м²
4/4
€ 1,100,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
5
149 м²
2/4
€ 778,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
105 м²
1/4
€ 580,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
138 м²
€ 555,000
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
284 м²
2
€ 539,892
Новая вилла от застройщика находится в городе Ла Нусия.Вилла общей площадью 284,12 кв. м. с …
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
205 м²
2
€ 494,900
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
288 м²
2
€ 539,892
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Ла Нусия.…
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