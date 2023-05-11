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Пентхаусы в l Alfas del Pi, Испания

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8 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
€ 146,000
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 4/4
€ 264,000
Наслаждайтесь моментами, которые приносят радость и умиротворение в самом райском уголке Исп…
Пентхаус 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 4/4
€ 215,000
Наслаждайтесь моментами, которые приносят радость и умиротворение в самом райском уголке Исп…
Пентхаус 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
€ 360,000
Потрясающий пентхаус в центре Альбира с развитой инфраструктурой и транспортной развязкой.Не…
Пентхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
€ 850,000
Предлагаем прекрасный пентхаус на первой линии моря. В собственности имеются уютные спальни,…
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