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Дома с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

72 объекта найдено
Дом 7 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
€ 1,095,000
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 1,850,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. В доме есть гостиная, стол…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
€ 1,495,000
Представляем виллукласса люкс Villa Tauro в городе Альфас дель Пи. Дом в два этажа площадью…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Количество этажей 2
€ 1,495,000
Представляем новую шикарную виллу Villa Orendella в городе Альфас дель Пи. Дом площадью 434,…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
€ 1,375,000
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
Дом 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в городе Эль Альбир. Эт…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
€ 456,500
Представляем современную просторную виллу с большим участком и бассейном в Alfaz del Pi.Дом …
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
€ 655,000
Представляем потрясающую просторную виллу с большим участком в Alfaz del Pi.Вилла в один эта…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
€ 642,000
Представляем комфортабельную виллу с бассейном и солярием в La Nucia.Вилла в один этаж площа…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
€ 688,100
Вилла в современном стиле с бассейном и солярием в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем виллу в современном стиле с видом на горы и море в La Nucia.Вилла площадью 204 …
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 255,000
Предлагаем виллу с прекрасными видами на горы и море в городе Ла Нусия.Вилла площадью 120 м.…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€ 555,000
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
€ 539,892
Новая вилла от застройщика находится в городе Ла Нусия.Вилла общей площадью 284,12 кв. м. с …
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€ 494,900
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
€ 539,892
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Ла Нусия.…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
€ 448,092
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
€ 465,372
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Ла Нусия.…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
€ 444,900
Новая вилла от застройщика находится в городе Ла Нусия.Вилла общей площадью 221,10 кв. м. с …
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
€ 534,492
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
€ 539,892
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Ла Нусия.…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
€ 458,892
Новая вилла от застройщика находится в городе Ла Нусия.Вилла общей площадью 239,08 кв. м. с …
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