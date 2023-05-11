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Дома с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 115
€ 199,000
Adosado ubicado en una zona tranquila, cerca de colegio biling & uuml; e Elians, con la vist…
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Фантастический отдельный дом в городе ЛА НУСИЯ, в 1 км от центра, а также недалеко от школ, …
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