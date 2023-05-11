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Дома в l Alfas del Pi, Испания

516 объектов найдено
Дом 7 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
€ 1,095,000
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
€ 595,000
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 89 м²
€ 288,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 117 м²
€ 356,500
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 117 м²
€ 360,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 131 м²
€ 485,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 125 м²
€ 447,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 107 м²
€ 319,395
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 125 м²
€ 374,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Шале в l Alfas del Pi, Испания
Шале
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí, полностью ча…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 399,500
ШАЛЕТОВЫЙ ОСТАНОВЛЕН В ЦЕНТРЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЙ В 2 РАСТЕНИЯХ, НАЙДЕНЫ В МЕТЕРНЫЕ СТРАНЫ И…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 525,000
ЦЕПЬ ЦЕНТР РАБОТЫ, НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ПРОСПЕКТИВЫ, 360M2 PARCELA, с амплианским гаражом, частн…
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
€ 399,900
¡¡¡¡Новая и очень качественная работа!!!! Первый этаж и дом на первом этаже с подвалом и ба…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 1,850,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. В доме есть гостиная, стол…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
€ 1,495,000
Представляем виллукласса люкс Villa Tauro в городе Альфас дель Пи. Дом в два этажа площадью…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Количество этажей 2
€ 1,495,000
Представляем новую шикарную виллу Villa Orendella в городе Альфас дель Пи. Дом площадью 434,…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
€ 1,375,000
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
€ 275,000
Таунхаус в Ла-Нусии с бассейном, садом и видом на мореЭтот двухквартирный дом - замечательна…
Таунхаус 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 518,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альбир…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 635,000
Жилой комплекс состоящий из 10 современных вилл расположен в Эль-Альбир, в 5 минутах ходьбы …
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 450,000
Виллы расположены в Полопе, в тихой урбанизации. Рядом находится торговый центр со всеми нео…
Таунхаус 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 179,000
Красивый и просторный таунхаус с несколькими солнечными террасами расположен в урбанизации с…
Бунгало 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 190,500
Продается двухквартирный трехэтажный дом с участком 100м2 в провинции Аликанте, Полоп. Угло…
Дом 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
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