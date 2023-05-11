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Realting.com
Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
l Alfas del Pi
Дома
Дома в l Alfas del Pi, Испания
Дом
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516 объектов найдено
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Дом 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
8
5
580 м²
3
€ 1,095,000
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
294 м²
3
€ 595,000
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
294 м²
3
€ 650,000
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
3
244 м²
2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
89 м²
€ 288,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
117 м²
€ 356,500
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
117 м²
€ 360,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
131 м²
€ 485,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
125 м²
€ 447,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
€ 319,395
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Вилла
l Alfas del Pi, Испания
125 м²
€ 374,000
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
Шале
l Alfas del Pi, Испания
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí, полностью ча…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
€ 399,500
ШАЛЕТОВЫЙ ОСТАНОВЛЕН В ЦЕНТРЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЙ В 2 РАСТЕНИЯХ, НАЙДЕНЫ В МЕТЕРНЫЕ СТРАНЫ И…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
€ 525,000
ЦЕПЬ ЦЕНТР РАБОТЫ, НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ПРОСПЕКТИВЫ, 360M2 PARCELA, с амплианским гаражом, частн…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
141 м²
€ 399,900
¡¡¡¡Новая и очень качественная работа!!!! Первый этаж и дом на первом этаже с подвалом и ба…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
3
244 м²
2
€ 740,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. Это уютный и чистый прибре…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
350 м²
2
€ 1,850,000
Представляем потрясающую просторную виллу в два этажа в El Albir. В доме есть гостиная, стол…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
439 м²
2
€ 1,495,000
Представляем виллукласса люкс Villa Tauro в городе Альфас дель Пи. Дом в два этажа площадью…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
434 м²
2
€ 1,495,000
Представляем новую шикарную виллу Villa Orendella в городе Альфас дель Пи. Дом площадью 434,…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
513 м²
2
€ 1,375,000
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
138 м²
€ 275,000
Таунхаус в Ла-Нусии с бассейном, садом и видом на мореЭтот двухквартирный дом - замечательна…
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
101 м²
€ 518,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альбир…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
168 м²
€ 635,000
Жилой комплекс состоящий из 10 современных вилл расположен в Эль-Альбир, в 5 минутах ходьбы …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
120 м²
€ 450,000
Виллы расположены в Полопе, в тихой урбанизации. Рядом находится торговый центр со всеми нео…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
180 м²
€ 179,000
Красивый и просторный таунхаус с несколькими солнечными террасами расположен в урбанизации с…
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
145 м²
€ 190,500
Продается двухквартирный трехэтажный дом с участком 100м2 в провинции Аликанте, Полоп. Угло…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
4
287 м²
1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
5
538 м²
2
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
114 м²
2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
4
203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
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