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Шале в l Alfas del Pi, Испания

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3 объекта найдено
Шале в l Alfas del Pi, Испания
Шале
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí, полностью ча…
Шале 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
€ 265,000
Шале 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 250,000
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
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