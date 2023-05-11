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Бунгало в l Alfas del Pi, Испания

Бунгало В архив
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6 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 190,500
Продается двухквартирный трехэтажный дом с участком 100м2 в провинции Аликанте, Полоп. Угло…
Бунгало 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 175,000
Продается угловой таунхаус! Просторный угловой таунхаус в Ла-Нусии. Он распределяется следую…
Бунгало 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
€ 257,000
Расположенное недалеко от Бенидорма, менее чем в 10 минутах от центра, мы можем найти это бу…
Бунгало 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 243,000
Частный дом, расположенный в Ла-Нусии, с хорошим расположением, с хорошим доступом к главной…
Бунгало 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 210,000
Бунгало 180 м постройки и 400 м участка, разделенный вход с парадным участком, двухэтажный д…
Бунгало 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 260,000
Большое бунгало в нескольких метрах от Полопа, в очень тихом районе с захватывающим видом, о…
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