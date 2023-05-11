Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Провинция Аликанте
  5. l Alfas del Pi
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в l Alfas del Pi, Испания

Квартира В архив
Очистить
16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
€ 890,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 176 м²
Этаж 1/4
€ 596,500
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
€ 1,100,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 149 м²
Этаж 2/4
€ 778,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
€ 580,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
€ 245,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
€ 357,500
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 95 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/4
€ 234,600
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 82 кв. м, расположенные на 3 этаже 4…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/3
€ 209,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 74 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
Квартира 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 1,100,000
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 580,000
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 524,500
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 4
€ 524,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 293,000
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
Квартира 1 спальня в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 236,000
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
Realting.com
Перейти