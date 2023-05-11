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Испания
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l Alfas del Pi
Квартиры
Квартиры с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира
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16 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
97 м²
2/3
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
153 м²
1/4
€ 890,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5
5
176 м²
1/4
€ 596,500
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
118 м²
4/4
€ 1,100,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
5
149 м²
2/4
€ 778,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
105 м²
1/4
€ 580,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
97 м²
2/3
€ 245,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
95 м²
1/3
€ 357,500
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 95 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
82 м²
3/4
€ 234,600
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 82 кв. м, расположенные на 3 этаже 4…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
74 м²
1/3
€ 209,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 74 кв. м, расположенные на 1 этаже 3…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
2
98 м²
€ 1,100,000
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
105 м²
€ 580,000
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
107 м²
€ 524,500
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
127 м²
4
€ 524,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
80 м²
€ 293,000
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1
1
62 м²
€ 236,000
Роскошные апартаменты на берегу моря в Эль Альбире
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