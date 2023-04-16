Купить квартиру в l Alfas del Pi, Испания

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Испания
Валенсия
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83 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 91,000
Жилое здание в стадии строительства с 10 домами в La Nucia ( Аликанте ). Здание расположено …
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
129 м²
2 Этаж
€ 146,000
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
63 м²
€ 304,500
Очень привлекательная и ухоженная квартира в хорошем жилом комплексе! & # 13; Э…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 357,200
Новый комплекс новых квартир в Альфас-дель-Пи, дань уважения морю, природе и средиземноморск…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 223,000
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
105 м²
€ 580,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
€ 524,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
1/4 Этаж
€ 890,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
176 м²
1/4 Этаж
€ 596,500
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
4/4 Этаж
€ 1,100,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
149 м²
2/4 Этаж
€ 778,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
1/4 Этаж
€ 580,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
89 м²
€ 333,000
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 402,000
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 469,500
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 371,000
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
176 м²
€ 596,000
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
263 м²
€ 1,011,000
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
89 м²
€ 333,000
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
176 м²
€ 596,000
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 469,500
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
263 м²
€ 1,011,000
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 371,000
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 402,000
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
89 м²
€ 333,000
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
176 м²
€ 596,000
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