Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. l Alfas del Pi
  6. Квартиры

Купить квартиру в l Alfas del Pi, Испания

Квартира В архив
Очистить
83 объекта найдено
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 91,000
Жилое здание в стадии строительства с 10 домами в La Nucia ( Аликанте ). Здание расположено …
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Пентхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 129 м² 2 Этаж
€ 146,000
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
Квартира 1 спальняв l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 304,500
Очень привлекательная и ухоженная квартира в хорошем жилом комплексе!&#13; & # 13; Э…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 357,200
Новый комплекс новых квартир в Альфас-дель-Пи, дань уважения морю, природе и средиземноморск…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 223,000
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
105 м²
€ 580,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
€ 524,500
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² 1/4 Этаж
€ 890,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 176 м² 1/4 Этаж
€ 596,500
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 4/4 Этаж
€ 1,100,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Квартира 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 149 м² 2/4 Этаж
€ 778,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Альбир. Это уютный и чистый прибрежн…
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 1/4 Этаж
€ 580,000
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Л'Альбир. Это уютный и чистый прибре…
Квартира 1 спальняв l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат 89 м²
€ 333,000
Пентхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 402,000
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 469,500
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 371,000
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 176 м²
€ 596,000
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 263 м²
€ 1,011,000
Квартира 1 спальняв l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат 89 м²
€ 333,000
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 176 м²
€ 596,000
Квартира 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 469,500
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 263 м²
€ 1,011,000
Пентхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 371,000
Квартира 2 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 402,000
Квартира 1 спальняв l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат 89 м²
€ 333,000
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 176 м²
€ 596,000
Realting.com
Перейти