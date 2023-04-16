Купить недвижимость в l Alfas del Pi, Испания

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Аликанте
l Alfas del Pi
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584 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 91,000
Жилое здание в стадии строительства с 10 домами в La Nucia ( Аликанте ). Здание расположено …
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
538 м²
Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
339 м²
Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 420,000
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 220,000
В продаже новые современные апартаменты, общей площадью 97 кв. м, расположенные на 2 этаже 3…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
293 м²
€ 595,000
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 293.00 м2, участок 418 м2, в…
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 175,000
Продается угловой таунхаус! Просторный угловой таунхаус в Ла-Нусии. Он распределяется следую…
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
129 м²
2 Этаж
€ 146,000
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
100 м²
€ 278,250
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
Квартира 1 спальня
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
63 м²
€ 304,500
Очень привлекательная и ухоженная квартира в хорошем жилом комплексе! & # 13; Э…
Вилла 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
€ 575,000
Два дома в одном!! Отдельная и очень просторная вилла, расположенная на окраине города Полоп…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 320,000
Новый жилой комплекс вилл в городе Полоп. El Polop. Provincia Alicante. Costa Blanca. Esp…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
168 м²
€ 370,000
Новый жилой комплекс Altos de la Marina, в районе Эль Полоп де ла Марина (El Polop de la Mar…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 283,000
Уникальный природный ландшафт у подножья горы Понойч Окруженный соснами и защищенный горо…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 357,200
Новый комплекс новых квартир в Альфас-дель-Пи, дань уважения морю, природе и средиземноморск…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 223,000
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 485,000
Полоп. Провинция Аликанте. Испания. Уникальные природные пейзажи в предгорьях горы Поноич Ок…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 418,950
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 265,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 110.00 м2, участок 165 м2, дом…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
149 м²
€ 319,000
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 149.00 м2, участок 200 м2, в…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
130 м²
1 Этаж
€ 485,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 130.…
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
89 м²
1 Этаж
€ 283,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 89.0…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
106 м²
1 Этаж
€ 319,395
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 106.…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
247 м²
1 Этаж
€ 447,000
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 247.…
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