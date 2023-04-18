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Купить недвижимость в Ойя-де-Алькой, Испания

Alcoi Alcoy
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3 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Tibi, Испания
Вилла 6 спален
Tibi, Испания
5 ванных комнат 795 м² Количество этажей 2
€ 960,000
Великолепный двухэтажный дом на участке в 57 га, который не имеет соседей. Тихая непринуждён…
Вилла 6 спаленв Penaguila, Испания
Вилла 6 спален
Penaguila, Испания
8 ванных комнат 1 586 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
Элитная недвижимость расположенная в муниципалитете Пенагила, недалеко от Алькой.Эта роскошн…
Дом 8 спаленв Alcoi Alcoy, Испания
Дом 8 спален
Alcoi Alcoy, Испания
4 ванных комнат 800 м²
€ 1,500,000
Великолепная возможность приобрести усадьбу в самом сердце Природного парка Сьерра-де-Марио…

Параметры недвижимости в Ойя-де-Алькой, Испания

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